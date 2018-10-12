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05. 10. 2018

На заводе в Шумилинском районе из-за возгорания мазута пострадал рабочий

Источник фото: МЧС

Днем 4 октября в городском поселке Оболь Шумилинского района произошла вспышка газовоздушной смеси в установке по разогреву мазута с последующим выбросом и загоранием мазута на территории Обольского керамического завода.

В результате пожара огнем была повреждена тэновая установка, а также ожоги первой-третьей степени (35% тела) получил 53-летний рабочий СПООО «Белрегионгаз», которое было арендатором установки, сообщили в Витебском ОУМЧС.

Пострадавший госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

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