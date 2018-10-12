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05. 10. 2018

Троих белорусов, пострадавших в ДТП в Украине, доставят в Гомель

Троих белорусов, пострадавших в ДТП в Украине, планируется перевезти в пятницу, 5 октября, специальными реанимобилями в Беларусь. Дальнейшее лечение они будут проходить в Гомельской областной клинической больнице.

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В столкновении пострадали семь человек, которых с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу. Двое белорусов сейчас находятся в реанимации, еще четверо — в хирургическом и травматологическом отделениях, сообщает «Беларусь Сегодня».

По словам начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Игоря Баранова, опасности для жизни белорусов нет. «Один из них уже находится в удовлетворительном состоянии», - отметил он.

Возможность перевозки остальных рассмотрят с учетом их состояния.

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