Лукашенко наградил бывшего российского посла орденом Почета

Бывший посол России в Беларуси Александр Суриков награжден белорусским орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Администрации главы государства.

Отмечается, что дипломат получил награду за значительный личный вклад в развитие интеграционных и двусторонних связей между странами, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства.

Александр Суриков занимал должность посла России в Беларуси с 2006 года по 2018-й. В этом году его сменил Михаил Бабич.