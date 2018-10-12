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05. 10. 2018

Лукашенко наградил бывшего российского посла орденом Почета

Александр Суриков

Бывший посол России в Беларуси Александр Суриков награжден белорусским орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Администрации главы государства.

Отмечается, что дипломат получил награду за значительный личный вклад в развитие интеграционных и двусторонних связей между странами, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства.

Александр Суриков занимал должность посла России в Беларуси с 2006 года по 2018-й. В этом году его сменил Михаил Бабич.

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