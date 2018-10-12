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05. 10. 2018

В Минске отопление подали в 98% домов

По состоянию на 17:00 4 октября отопление в Минске подали в 98 % жилых домов. Об этом сообщил на совещании в мэрии замначальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.

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По его словам, в городе продолжается наладка систем отопления и развоздушивание, передает корреспондент агентства "Минск-Новости".

Так, на 4 октября в контакт-центр минского жилищно-коммунального хозяйства было подано около 17 тыс. заявок на развоздушивание батарей в квартирах.

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