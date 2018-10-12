В Беларуси задержали иностранного шпиона и объявили персонами нон грата еще двух

Очередной иностранный шпион задержали в сентябре в Беларуси. Об этом 5 октября заявил журналистам председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик. Также, по его словам, на этой неделе еще два человека получили обвинения в шпионаже и были объявлены персонами нон грата.

Гражданами какой страны они являются и на какие страны работали, Валерий Вакульчик не уточнил, сообщает Sputnik.by. Он отметил, что вопросы, касающиеся шпионской деятельности были связаны с внешней политикой и отношениями между государствами. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby