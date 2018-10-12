Сантехник-миллионер. ТОП-5 фактов о Коноре Магрегоре

Уже на этой неделе состоится супербой Конора Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова. У бойцов будет пять раундов в октагоне, чтобы выяснить, кто из них достоин звания чемпиона. Этот титул отобрали у ирландца из-за того, что он на два года ушел из ММА. Теперь же он возвращается, чтобы подарить своей армии фанатов очередное шоу.
Макгрегору принадлежит несколько рекордов UFC.
Например, самый быстрый нокаут в чемпионском поединке. Для Жозе Алду ирландец “выключил свет” уже на 13-й секунде поединка. А до этого бразилец не проигрывал 10 лет. Но самый быстрый нокаунт был на 4-й секунде в 2011 году, тогда не повезло Патрику Доэрти.
Также Конор заработал больше всех бойцов UFC.
Он был первым, кто получил гонорар в миллион долларов за поединок. Всего в октагоне он обогатился примерно на 10 миллионов долларов. Но если учитывать различные бонусы, доходы за рекламу и выручку за бой с Мейвезером… на счету Макгрегора гораздо больше сотни миллионов долларов. Он тратит огромные суммы денег, чтобы у него была мотивация зарабатывать еще больше.
Не всегда у Конора все складывалось так удачно.
Было время, когда он жил на пособие по безработице. Он получат 230 долларов в месяц и половина этой суммы уходила на тренировки и правильное питание. При этом его во всем поддерживала будущая супруга Ди Девлин, которой он остался верен после того, как к нему пришел успех.
Мы вполне могли никогда не услышать о Макгрегоре.
Ведь начинал он не как боец ММА, а как водопроводчик. Отец настаивал, чтобы у Конора была постоянная работа, на которой он смог бы повышать свои навыки. Макгрегор-старший понял, что сантехника из сына не получится, когда тот однажды утром в понедельник заявил “Папа, это не мое”.
У Макгрегора много татуировок: горилла с короной на голове, тигр, распятие, розы... Что касается его первой татуировки это арабская надпись на ноге которую он набил на курорте, когда был пьяным. За это ирландец заплатил $20 и не знает, что она означает. Но вообще там написано, кто он по знаку зодиака “Рак”.
Что же касается ближайшего поединка Макгрегора с Нурмагомедовым, то явного претендента на победу в нем нет. Аналитики Parimatch оценивают шансы бойцов примерно как равные, отдавай небольшое преимущество Хабибу (примерно 57% против 43%). Также цифры говорят о том, что если выиграет Нурмагомедов, то, скорее всего, благодаря удушающему или болевому приему. Так как у Хабиба отличные навыки в борьбе. А вот Макгрегора больше шансов завершить бой в первых двух раундов с помощью нокаута, как он это часто делал ранее благодаря своей сумасшедшей ударной технике.
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