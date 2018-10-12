Белорусы разобрали полтысячи льготных кредитов на Geely. Программу продлят

Белорусы приобрели свыше 500 автомобили Geely с привлечением льготных кредитов БПС-Сбербанка. С учетом ажиотажа банк продолжит работать с программой, по которой можно получить кредит до 90% стоимости нового автомобиля по низкой ставке в 1,9% годовых.
Пятисотым кредитополучателем стал минчанин Александр Петрович Гоман. Он выбрал Geely Atlas в максимальной комплектации. «Самое главное, что БПС-Сбербанк предложил такую ставку, которая сделала ежемесячный платеж по кредиту минимальным. Именно это обстоятельство стало толчком к покупке нового автомобиля Geely», – признался на вручении автомобиля Александр Петрович.
Полтысячи кредитов на Geely белорусы взяли всего за полгода. В среднем у банка привлекают по 28,3 тыс. рублей, что составляет 60-70% стоимости автомобиля. Всего же БПС-Сбербанк выдал на покупку Geely свыше 14 млн. рублей.
В банке также рассказали о самых популярных моделях Geely. Чаще всего кредиты привлекают на приобретение Geely Atlas – на него приходится около 90% продаж. Седан Emgrand 7 выбирают 10% покупателей. Кроссовер Emgrand X7 официально стал доступен только с 14 сентября, но и на эту модель в Банке уже фиксируют спрос.
«Интерес к нашему кредитам на автомобили Geely превосходит первоначальные прогнозы. Каждый месяц около 100 человек со всех регионов обращаются в банк, чтобы приобрести новый автомобиль. Программа кредитования стала мощным стимулом для развития белорусского автопрома. И чтобы сохранить белорусам возможность приобрести новый автомобиль по выгодным ставкам, мы расширяем программу и выходим за рамки 500 кредитов», – пояснил Заместитель Председателя Правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.
Недавно БПС-Сбербанк смягчил требования к доходам получателей кредитов на покупку Geely. Они стали доступны и тем, у кого задолженность по действующим займам превышает 40% ежемесячного дохода. Кроме того, при определении максимальной суммы стали учитываться совокупные доходы близких родственников. По сути, кредиты на Geely стали выдавать практически при любой зарплате.
Кредит на Geely позволяет первые 3 года пользоваться деньгами по сниженной ставке (1,9% годовых). Для этого минимум четверть стоимости машины нужно оплатить самостоятельно. Ежемесячный платеж при этом составит около 336 рублей. Если банк покрывает до 90% стоимости машины, то льготная ставка действует 2 года. При этом кредит выдают максимум на 7 лет, а после льготного периода проценты рассчитываются как ставка рефинансирования Нацбанка плюс 2,5 п.п. Однако погасить кредит можно досрочно и без дополнительных платежей.
Напомним, программа автокредитования «Geely со Сбербанком» запущена БПС-Сбербанком совместно с СЗАО «БелДжи» 20 марта. Решение о выдаче кредита принимают в течение одного дня с момента подачи пакета документов.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.