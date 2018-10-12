Лента RSS
Подписаться на ленту
06 октября 2018, суббота, 21:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
06. 10. 2018

Как из фильмов ужасов. Что делал в Минске всадник с тыквой вместо головы?

Странное событие наблюдали минчане. По столичным улицам промчался на лощади всадник, голова которого была скрыта огромной тыквой. Можно было счесть это преждевременным Хэллоуином, но, как оказалось, перфоманс был посвящен тыквенному элю, который впервые сварили лидские пивовары.

смотрите также Хэллоуин уже в Минске? Фотофакт

Всадника обнаружили в полдень на проспекте Победителей, кода он неспешно гарцевал в центр города. Позже загадочного наездника заметили на Немиге и Зыбицкой, после чего он, видимо, поехал по проспекту Независимости – последний раз его видели около ЦУМа.

Сам всадник выглядел так, словно сошел со страниц небезызвестного романа Майна Рида. Наездник ростом под два метра с черным плащом и тыквой молчаливо скакал по тротуару, не проявляя никакого интереса к прохожим. Зато последние взбудоражились: одни сочли это студенческой шуткой, другие – подготовкой к Хэллоуину.

Как позже выяснилось, прогулка всадника с тыквой предшествовала запуску сорта Pumpkin Ale из линейки «Калекцыя Майстра». «Лидское пиво» первым среди белорусских пивзаводов выпустило тыквенный эль, история создания которого не менее захватывающая, чем у «Всадника без головы».

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.