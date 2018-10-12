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08. 10. 2018

В понедельник в Беларуси будет без осадков

В понедельник, 8 октября, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит +8…+14°С. 

В Минске: без осадков. Температура воздуха: утром +5..+7°С, днем +10..+12°С, вечером +6..+8°С.

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- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
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