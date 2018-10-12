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08. 10. 2018

Соболенко поднялась на 11-ю строку в мировом женском рейтинге

Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая на прошлой неделе добралась до четвертьфинала престижного турнира в Пекине, в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 11-е место. При этом белоруска улучшила свою позицию на пять строк. Всего в топ-100 рейтинга четыре представительницы Беларуси.

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Александра Саснович в новом рейтинге поднялась на одну строчку и заняла 31-е место.

Виктория Азаренко по-прежнему 55-я.

А Вера Лапко опустилась с 60-го на 62-е место.

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