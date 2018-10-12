Соболенко поднялась на 11-ю строку в мировом женском рейтинге

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая на прошлой неделе добралась до четвертьфинала престижного турнира в Пекине, в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 11-е место. При этом белоруска улучшила свою позицию на пять строк. Всего в топ-100 рейтинга четыре представительницы Беларуси.

смотрите также Соболенко проиграла в матче за выход в полуфинал China Open Александра Саснович в новом рейтинге поднялась на одну строчку и заняла 31-е место. Виктория Азаренко по-прежнему 55-я. А Вера Лапко опустилась с 60-го на 62-е место. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby