Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

7 октября президент Беларуси Александра Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил российского коллегу с днем рождения, пожелав здоровья и успехов на посту руководителя страны. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Президенты также обсудили повестку дня белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическом сотрудничестве. Они уточнили формат проведения V Форума регионов двух стран в Могилеве и выразили надежду углубление сотрудничества по его результатам.

Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с победой российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.