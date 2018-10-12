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08. 10. 2018

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Александр Лукашенко и Владимир Путин Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

7 октября президент Беларуси Александра Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил российского коллегу с днем рождения, пожелав здоровья и успехов на посту руководителя страны. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Президенты также обсудили повестку дня белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическом сотрудничестве. Они уточнили формат проведения V Форума регионов двух стран в Могилеве и выразили надежду углубление сотрудничества по его результатам.

Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с победой российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.

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