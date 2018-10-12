Шуневич: в Беларуси все меньше людей, которые не доверяют полностью милиции

Минск и в целом Беларусь сегодня является одним из самых безопасных в мире. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич в эфире телеканала ОНТ. «Это воспринимается как данность уже сегодня», - отметил он.

По его словам, что темпы снижения преступности были обеспечены комплексом мер, принятых на законодательном уровне во всей правоохранительной системе. Сегодня снижение является наименьшим за последние пять-шесть лет. Это, считает министр, говорит о приближении к реальному положению дел в области борьбы с преступностью и самим феноменом преступности в государстве.

Глава МВД также заявил, что в Беларуси остается все меньше людей, которые не доверяют полностью милиции. У людей становится меньше поводов обращаться к милиционерам, подчеркнул он.