В «Белнефтехиме» объяснили рост цен на топливо

Поступательное повышение цены на топливо в Беларуси позволяет не увеличивать разрыв с растущей ценой на нефть. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. По его словам, в себестоимости нефтепродуктов стоимость сырья занимает 80%.
Он отметил, что сегодня цена нефти достигла 85 долларов за баррель, увеличившись за год на 60%. При этом адекватного увеличения цены на нефтепродукты, в том числе исходя из курса национальной валюты не было.
«Поэтому ситуация на внутреннем рынке убыточна для наших нефтеперерабатывающих заводов», - отметил глава концерна.
Именно этим он объяснил фактически еженедельное повышение цен на автомобильное топливо на одну копейку. Это, считает Андрей Рыбаков, адаптировать потребителей к росту, контролировать ситуацию и удержаться на прежнем уровне.
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