Первые зрители фильма «Человек на Луне» про Нила Армстронга получат бесплатный билет в планетарий

Такой бонус предложит 11 октября в день премьеры киноленты Falcon Club Бутик Кино. Первый сеанс фильма состоится в 18.30 в четверг, зрители, купившие билет на этот сеанс, получат и бесплатный билет на посещение Минского планетария. Кроме того, 11 и 12 октября все зрители фильма попробуют бокал SPACE-коктейля.

Кинотеатр также устанавливает спеццены на билеты на все фильмы 11 и 12 октября – 10 рублей на стандартные места и 20 рублей на love seats.

Подарки зрителям Falcon Club Бутик Кино приурочены не только к премьере одного из самых ожидаемых фильмов осени, но и к собственному Дню Рождения: кинотеатр отмечает 2х-летие со дня открытия.

«Человек на Луне» - новый фильм Дамьена Шазелла, автора оскароностного мюзикла «Ла-Ла-Ленд». Картина открывала конкурсную программу 75-го Венецианского кинофестиваля. Это байопик о Ниле Армстронге, первым из людей ступившем на спутник Земли.

Армстронг в исполнении актера Райана Гослинга — рядовой инженер-пилот NASA, регулярно совершающий экспериментальные полеты. Смерть малолетней дочери от рака мозга — потрясение, после которого летчику жить, как прежде, уже невозможно. Армстронг принимает решение подать заявку на участие в программе Gemini…

Западные критики уже назвали картину лучшим космическим фильмом в истории. Кроме того, говорят, что фильм – очевидный претендент на "Оскар".

В день премьеры на сеансе в 18.30 в Falcon Club Бутик Кино зрителей ждет вводная лекция от популяризатора космоса Никиты Ляшкевича о том, каких именно усилий стоил этот «маленький шаг одного человека, ставший огромным прыжком для всего человечества».