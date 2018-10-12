Первые зрители фильма «Человек на Луне» про Нила Армстронга получат бесплатный билет в планетарий

Такой бонус предложит 11 октября в день премьеры киноленты Falcon Club Бутик Кино. Первый сеанс фильма состоится в 18.30 в четверг, зрители, купившие билет на этот сеанс, получат и бесплатный билет на посещение Минского планетария. Кроме того, 11 и 12 октября все зрители фильма попробуют бокал SPACE-коктейля.
Кинотеатр также устанавливает спеццены на билеты на все фильмы 11 и 12 октября – 10 рублей на стандартные места и 20 рублей на love seats.
Подарки зрителям Falcon Club Бутик Кино приурочены не только к премьере одного из самых ожидаемых фильмов осени, но и к собственному Дню Рождения: кинотеатр отмечает 2х-летие со дня открытия.
«Человек на Луне» - новый фильм Дамьена Шазелла, автора оскароностного мюзикла «Ла-Ла-Ленд». Картина открывала конкурсную программу 75-го Венецианского кинофестиваля. Это байопик о Ниле Армстронге, первым из людей ступившем на спутник Земли.
Армстронг в исполнении актера Райана Гослинга — рядовой инженер-пилот NASA, регулярно совершающий экспериментальные полеты. Смерть малолетней дочери от рака мозга — потрясение, после которого летчику жить, как прежде, уже невозможно. Армстронг принимает решение подать заявку на участие в программе Gemini…
Западные критики уже назвали картину лучшим космическим фильмом в истории. Кроме того, говорят, что фильм – очевидный претендент на "Оскар".
В день премьеры на сеансе в 18.30 в Falcon Club Бутик Кино зрителей ждет вводная лекция от популяризатора космоса Никиты Ляшкевича о том, каких именно усилий стоил этот «маленький шаг одного человека, ставший огромным прыжком для всего человечества».
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.