Позитивная абстрактная живопись в «Арт-Морже»

Галерея «Арт-Морже» (ул.Сурганова, 31) снова открывает новые имена в белорусском искусстве, представляя с 8 октября по 10 ноября первую выставку Андрея Высокинского «Дождь после праздника Холи». Время работы с 9.00 до 21.00, сб, вс – с 11.00 до 21.00, вход свободный.

В экспозицию выставки вошли восемь исключительно ярких живописных работ, призванных наполнить небольшое выставочное пространство галереи положительной энергией.Сам автор определяет свой стиль, как позитивная абстрактная живопись.

«К 50 годам я перестал сопротивляться своей внутренней потребности рисовать, – говорит художник Андрей ВЫСОКИНСКИЙ.–Как автор, считаю себя ответственным за то, что транслируют мои работы зрителю. Уверен, что позитивная абстрактная живопись способна зарядить окружающее пространство положительной энергией и вдохновить на творчество, путешествия, новые достижения, познание себя».

Поэтическое название выставки «Дождь после праздника Холи» отсылает к восточному празднику обновления, неразрывно связанного с яркими красками и очищающей силой воды. Даже если вы ни разу не бывали в Азии, вам будет достаточно одного взгляда на работы Андрея Высокинского, чтобы расшифровать оптимистическое послание художника.

Новая выставка в «Арт-Морже» продолжает традицию галереи исследовать природу творчества и презентировать до сих пор никем незамеченных авторов.

«Живопись Андрея раскрывает связь с чистой абстрактной формой в непосредственной и открытой свободе выражения, что чаще свойственно самодеятельным и наивным авторам без академического художественного образования, – говорит куратор галереи Кирилл ХЛОПОВ. – Они не обусловлены рамками накопленных знаний об искусстве, тем самым находятся в прямом контакте с природой их внутреннего мира, вдохновляющего к действию».

Как писал американский искусствовед и критик Мейер Шапиро в своей работе «Природа абстрактного искусства» (1937 г.),самым отзывчивым зрителем будет тот, кто обнаружит в образах не только эквивалент своему собственному напряжению, но желанную разрядку одолевающим его чувствам. Эти слова оставляют надежду автору и организаторам, что «заряженные» на деятельный позитив работы выставки непременно сработают на готового к положительным переменам белорусского зрителя.

Справка

Андрей Высокинский родился 2 октября 1965 года в Минске. Получил высшее образование по специальности «Финансы и кредит», работает в сфере полиграфии. Увлекается живописью с детства. Выставка в «Арт-Морже» - первая персональная. Работы автора находятся в частных коллекциях Беларуси и США. Официальная страница автора – www.art-positive.livemaster.ru

Кирилл Хлопов – художник, коллекционер, куратор, арт-директор галереи «Арт-Морже», где с февраля 2017 года организовал 13 выставок белорусских художников. Концепция галереи – открытие новых имен преимущественно из среды самодеятельных художников и показ профессиональных мастеров, не любящих выставляться. Официальный сайт куратора – www.khlopov.by , инстаграм галереи – www.instagram.com/art_morzhe/

Выставки галереи «Арт-морже», 2017-2018 гг.

Февраль-март 2017 – Лариса МАКАТУН. «Натюрморты». Живопись.

Март-апрель 2017 – Вероника РЫЖАНОВИЧ, объекты «SoundHarmony» и Кирилл ХЛОПОВ геометрическая живопись «Фиолетовое множество».

Апрель-июнь 2017 – Андрей СОКОЛОВ. Коллаж и абстрактная живопись.

Июнь-июль 2017 – Юлиана ПЕТРОВИЧ. Графика. Американская серия.

Июль-август 2017 – Павел ГОВОРИН. Абстрактная фотография. Цифровая печать.

Август 2017-февраль 2018 – Кирилл ХЛОПОВ. Геометрическая абстрактная живопись.

Февраль-март 2018 – Алла БЛИЗНЮК. «Вид из моего окна». Живопись.

Март-июль 2018 – Никита ВАЙЛУПОВ. Четыре выставки абстрактной живописи.

Июль-август 2018 – Виталий ЧЕРНОБРИСОВ. «Виноделы». Графика, живопись, скульптура.

27.08-06.10.2018 – Антон ДОРОШЕВИЧ. «Beginning». Живопись.