В Беларуси застраховали планшеты для переписи населения

В Беларуси застрахованы планшеты, которые будут использоваться в 2019 году для проведения переписи населения Беларуси. Соответствующее постановление №707 премьер-министра Сергея Румаса 1 октября было опубликовано 6 октября на Национальном правовом портале.

Оплатить страховые взносы должно министерство финансов в рамках средств, предусматриваемых в республиканском бюджете в 2017 – 2020 годах на перепись населения Национальному статистическому комитету. Раньше от несчастных случаев в ходе проведения переписи населения были застрахованы и сами переписчики. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby