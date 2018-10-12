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08. 10. 2018

В Беларуси застраховали планшеты для переписи населения

В Беларуси застрахованы планшеты, которые будут использоваться в 2019 году для проведения переписи населения Беларуси. Соответствующее постановление №707 премьер-министра Сергея Румаса 1 октября было опубликовано 6 октября на Национальном правовом портале.

Оплатить страховые взносы должно министерство финансов в рамках средств, предусматриваемых в республиканском бюджете в 2017 – 2020 годах на перепись населения Национальному статистическому комитету.

Раньше от несчастных случаев в ходе проведения переписи населения были застрахованы и сами переписчики.

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