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08. 10. 2018

В Беларуси стартует энергетическая неделя

В Беларуси стартует энергетическая неделя. Начнется она с VI Белорусско-германского форума, на котором будут обсуждены трансформация энергетики, создание «умных городов», повышение энергоэффективности, сообщает телеканал ОНТ.

Также пройдет ярмарка инноваций в сфере энергетики, передает «Беларусь 24».

Главным событием серий мероприятий станет Белорусский энергетический и экологический форум, который откроется 9 октября и соберет около 300 организаций из 16 стран. Здесь будут обсуждены вопросы охраны природы, повышение энергоэффективности и развитие умных городов.

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