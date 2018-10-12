В Беларуси стартует энергетическая неделя. Начнется она с VI Белорусско-германского форума, на котором будут обсуждены трансформация энергетики, создание «умных городов», повышение энергоэффективности, сообщает телеканал ОНТ.

Также пройдет ярмарка инноваций в сфере энергетики, передает «Беларусь 24». Главным событием серий мероприятий станет Белорусский энергетический и экологический форум, который откроется 9 октября и соберет около 300 организаций из 16 стран. Здесь будут обсуждены вопросы охраны природы, повышение энергоэффективности и развитие умных городов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby