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08. 10. 2018

Лукашенко: между белорусами и украинцами нет озлобленности

Источник фото: Президент Беларуси

Между белорусами и украинцами нет озлобленности, «столкновения народного мнения и народов». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября на встрече с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. «Это обнадеживает. Это основа наших добрых отношений», - сказал он.

В ходе беседы стороны обсудили также процесс выхода Украины из СНГ. Признав это суверенным делом Украины, Александр Лукашенко предупредил, «что выйти проще, чем потом войти, если надо будет», сообщили в Администрации главы государства.

Кроме того, он не намерен  вмешиваться в события в Украине, если «не просят». При этом глава государства признал, что влияние событий в Украине на Беларусь очень велико, особенно в плане притока оружия через украинскую границу. По его словам, выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию.

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