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08. 10. 2018

Сборная Беларуси U-23 по баскетболу 3х3 в пятёрке лучших команд планеты

Вчера, 7 октября, в китайском городе Сиань завершился чемпионат мира по баскетболу 3х3 среди молодёжных команд U-23.

Белорусская дружина в составе Арины Мосько, Анастасии Сущик, Анны Лаппо и Сабиры Агаевой впервые в истории представляла нашу страну на столь масштабном турнире. Подопечные Юрия Волка вышли из группы со второго места, одержав три победы в четырёх встречах, одна из которых была добыта в матче против будущих бронзовых призеров сборной Украины. В четвертьфинале нашим девушкам довелось сойтись с дружиной из России. Показав достойную игру, белоруски в борьбе уступили соперницам со счётом 15:19. К слову, именно представительницы России стали победительницами чемпионата мира.

В итоговом протоколе сборная Беларуси расположилась на высоком 5-м месте, существенно повысив свой рейтинг.

Справочно:

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 среди женских команд до 23 лет проходил с 3 по 7 октября 2018 года в городе Сиань (Китай). Данный турнир имеет самый высокий рейтинг среди всех возможных женских  соревнований 3х3 в мире, что позволит нашим игрокам и стране получить существенную прибавку в мировом рейтинге. В женской части соревнований приняли участие 20 сборных со всех континентов.

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