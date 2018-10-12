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08. 10. 2018

МАРТ хочет запретить продавать в интернете одежду и обувь секонд-хенд

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обнародовало для общественного обсуждения поправки в Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. В частности, предлагается запретить розничную продажу секонд-хенда (обуви и одежды) через интернет-магазины и вообще по схеме «торговля по образцам».

Сделано это по просьбе концерна «Беллегпром» для «обеспечения населения качественными и безопасными товарами легкой промышленности».

Кроме того, заявляют в министерстве, при реализации товаров секонд-хенд покупатели не могут полностью получить информацию о состоянии товаров и их недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным на сайте.

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