МАРТ хочет запретить продавать в интернете одежду и обувь секонд-хенд

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обнародовало для общественного обсуждения поправки в Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. В частности, предлагается запретить розничную продажу секонд-хенда (обуви и одежды) через интернет-магазины и вообще по схеме «торговля по образцам».

Сделано это по просьбе концерна «Беллегпром» для «обеспечения населения качественными и безопасными товарами легкой промышленности». Кроме того, заявляют в министерстве, при реализации товаров секонд-хенд покупатели не могут полностью получить информацию о состоянии товаров и их недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным на сайте. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby