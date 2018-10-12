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08. 10. 2018

В Могилеве умерли трое человек, отравившись спиртом

Источник фото: РИА "Новости"

В Могилеве трое человек попали в больницу из-за отравления неизвестным веществом .Двое мужчин и женщина были доставлены в больницу в разное время с 4 по 5 октября. 7 октября все они скончались в больнице, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Женщина перед смертью успела рассказать, что знакомые мужчины предложили ей "выпить спирта". Вскоре ей стало плохо, и она обратилась за медицинской помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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