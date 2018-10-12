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08. 10. 2018

Нобелевку по экономике дали за изучение влияния инноваций и климата на экономику

В Стокгольме 8 октября были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ими стали представители США Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Они получили премию за интеграцию соответственно изменений климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.

Премия по экономике стала последней в череде Нобелевских наград. Торжественная церемония вручения пройдет 10 декабря.

Как сообщал Телеграф, обладателями Нобелевской премии в области медицины и физиологии стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака, физики - Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стриклэнд за лазеры, химии - Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за методы создания новых ферментов и антител, премии мира - Денис Муквеге и Надя Мурад за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах. Премию по литературе в этом году не вручалась.

 

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