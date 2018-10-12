Румас предложил Бабичу проверить, как работают сочинские договоренности

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 8 октября на встрече с послом России в Минске Михаилом Бабичем предложил обсудить выполнение достигнутых главами государств в Сочи договоренностей. По его словам, нужно проверить, как они выполняются и какое вмешательство нужно, чтобы появились подвижки к встрече президентом 12 октября в Могилеве.

смотрите также Бабич обсудил сроки завершения строительства БелАЭС В свою очередь Михаил Бабич заметил, что президенты нашли необходимые развязки по самым чувствительным вопросам. Остальные вопросы он предложил посмотреть в процессе посмотрим, чтобы решить их с максимальной эффективностью, сообщили в белорусском Совмине.



Сергей Румас также выказал надежду, что статус Михаила Бабича как спецпредставителя президента РФ позволит сторонам лучше понимать друг друга и сглаживать острые углы в отношениях. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby