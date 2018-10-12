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08. 10. 2018

По безвизу Беларусь посетили более 155 тыс. иностранцев

Национальный аэропорт "Минск" Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

По состоянию на 5 октября возможностью безвизового въезда воспользовались более 155 тыс. человек из 71 страны. Больше всего гостей приехало из Великобритании, Италии, Польши и Германии, сообщила 8 октября на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор информационно-туристского центра «Минск» Елена Плис.

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По ее словам, удельный вес Минска в общем объеме туристических услуг страны составляет 54 %, передают "Минск-Новости".

Как сообщал Телеграф, летом срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси был увеличен с 5 до 30 суток. 

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