По безвизу Беларусь посетили более 155 тыс. иностранцев

По состоянию на 5 октября возможностью безвизового въезда воспользовались более 155 тыс. человек из 71 страны. Больше всего гостей приехало из Великобритании, Италии, Польши и Германии, сообщила 8 октября на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор информационно-туристского центра «Минск» Елена Плис.

смотрите также В Беларуси в 1,5 раза выросло число туристов из США По ее словам, удельный вес Минска в общем объеме туристических услуг страны составляет 54 %, передают "Минск-Новости". Как сообщал Телеграф, летом срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси был увеличен с 5 до 30 суток. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby