Премьера в Минске. Горан Брегович с новой программой «Три письма из Сараево»

Горан Брегович и его Wedding&Funeral Orchestra возвращаются в Минск с премьерой! Во Дворце Республики, на главной концертной площадке страны, Горан Брегович представит свой новый проект «Три письма из Сараево» - концерт для скрипки в сопровождении Государственного Академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением маэстро Аркадия Берина.
«Три письма из Сараево» является действительно уникальным и в какой-то степени социальным, историческим и культурным проектом. Он демонстрирует мощные символы боснийской столицы, подчеркивает мирное сосуществование трех религий и ужасающую реальность югославских войн.
Оригинальные партии для трех соло-скрипок и экспрессивная музыкальная композиция символизируют великолепное слияние культур, так присущее Сараево, и проклятие, которое бьет по городу вот уже с 1914 года.
Начав работать над проектом, Брегович отталкивался от образа своей Родины: «Сараево – это не просто название города, это метафора того, как хорошие соседи могут долгое время спокойно вместе жить, а потом в какой-то момент начать стрелять друг в друга». Чтобы воплотить данную метафору в музыке, Брегович использует скрипку.
В «Трех письмах» соло намеренно исполняются в трех довольно разных манерах: классической, как играют христиане, восточной, как играют мусульмане на Востоке, и в стиле «клезмер», как играют евреи.
«В моем проекте я пытаюсь переключиться от истории к чувствам, от чувств к радости, от печали к танцам. Я пригласил и объединил представителей разных культур. Каждый из них вложил часть своей души в эту запись. Когда талантливые люди объединяются в одном проекте, действительно, происходит чудо».
Проект «Три письма из Сараево», на первый взгляд, посвященный истории боснийской столицы, на самом деле рассказывает нам о нас самих, наших особенностях и противоречиях: «У Бога в процессе сотворения мира не было намерений научить нас, как жить вместе. Это то, чему мы должны научиться сами», - говорит Брегович.
Международный успех к зажигательному и неподражаемому Горану Бреговичу пришел благодаря фильмам с его музыкой, которую он пишет с конца 1970-х. Его композиции, которые Брегович неизменно исполняет со своим Wedding&FuneralOrchestra, насыщены элементами балканской и цыганской традиционной музыки, а также духовыми инструментами в сочетании с басами и битами.
Имя ГоранаБреговича известно во всех концах света. Под заводные ритмы балканского фольклора с примесью рока и симфонических элементов невозможно усидеть на месте. Ни один концерт исполнителя не обходится без незабвенных и всеми любимых хитов BellaCiao, GasGasGas, IntheDeathCar и многих других, под которые буквально пляшет весь зал.
Стоимость билетов от 60 до 230 BYN
Справки и заказ билетов по телефонам: +375 17 237 32 88, +375 29 678 53 86
11 декабря, Дворец Республики
Начало в 19:00
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.