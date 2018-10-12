Легендарный оперный тенор Хосе Каррерас с единственным концертом в Минске

Оперный тенор Хосе Каррерас выступит в Минске 25 ноября. На сцене Дворца Республики певец, наиболее известный своими интерпретациями произведений Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, исполнит мировые хиты оперной классики в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Дирижер – Аркадий Берин.

Репертуар Каррераса насчитывает более 60 опер, из которых особенно выделяются Андре Шенье, Богема, Тоска, Вертер, Дон Карло, Кармен и Бал-Маскарад. Он сотрудничал с самыми прославленными дирижерами, включая Герберта фон Караяна, Клаудио Аббадо, Рикардо Мути, Лорин Маазель, Леонардо Бернштейна, Колина Дэвиса и Зубина Мета.

Стремительная музыкальная карьера Хосе Каррераса началась в 1970 году и увенчалась многочисленными триумфальными дебютами в самых престижных оперных театрах мира, таких как Ла Скала, Метрополитен опера, Опера Сан-Франциско, Венская государственная опера, Лондонская королевская опера, а также выступлениями на фестивалях в Зальцбурге, Эдинбурге и Вероне.

Помимо участия в оперных постановках, Хосе Каррерас выступает с сольными концертами на лучших площадках во всем мире. Его концертный репертуар разнообразен и насчитывает более 600 произведений самых разных жанров: от барокко до современной музыки.

Каррерасудостоен множества наград и званий, в том числе премии Грэмми за лучшее классическое вокальное соло (1991) и ClassicBritAwardsза выдающиеся достижения в музыке (2009). Он также является послом доброй воли ЮНЕСКО. В 1992 году Хосе Каррерас был приглашен в качестве музыкального директора Олимпийских игр в Барселоне. Его проект «Три тенора» с участием Пласидо Доминго и Лучано Паваротти по праву считается легендарным.

Стоимость билетов от 70 до 650 BYN.

Справки и заказ билетов по телефонам: +375 17 237 32 88, +375 29 678 53 86

25 ноября, Дворец Республики

Начало в 18:00