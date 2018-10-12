В понедельник в Беларуси будет преимущественно без осадков

9-11 октября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

По данным Белгидромета, 9 октября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного. Максимальная температура в середине дня +10..+16°С.

10 октября - без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, на торфяниках Полесья на почве местами слабые заморозки до 0..-2°С, максимальная температура днем +13..+19°С.

11 октября - преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, на торфяниках Полесья на почве местами слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная температура днем от +13°С по северо-востоку до +20°С по юго-западу страны.