"Динамо-Минск" проиграло "Йокериту" в Хельсинки

Хоккеисты минского "Динамо" проиграли финскому "Йокериту" в матче выездной серии в Хельсинки со счетом 3:5 (2:3, 0:1, 1:1). Шайбы забили: 1:0 - Маннинен (1.56), 1:1 - Буйницкий (3.56), 2:1 - Мяки (7.28), 3:1 - Норман (17.59), 3:2 - Хенкель (19.07), 4:2 - Норман (30.23, в большинстве), 5:2 - Йоэнсуу, 5:3 - Хенкель (49.01).

Перед этим минчане потерпели два досадных поражения в овертайме в Москве от "Спартака" и от "Сочи".

Хоккеисты "Динамо-Минск" продолжат выступление в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на домашней площадке: 12 октября они примут ярославский "Локомотив", а 14-го - череповецкую "Северсталь".