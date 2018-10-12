Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2018, вторник, 09:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
09. 10. 2018

В Минске двоих подростков подозревают в угоне и краже автомобилей

В Минске задержаны двое 16-летних парней, которых подозревают в совершении угона и кражи автомобилей. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Ранее подростки к уголовной ответственности не привлекались.

Один 16-летний учащийся колледжа, возвращаясь вечером домой в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома по улице Лещинского угнал необорудованный сигнализацией автомобиль Ford Sierra. На улице Притыцкого он въехал в припаркованный у обочины автомобиль. Парень пытался скрыться с места ДТП, но был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК.

Во втором случае также 16-летний учащийся другого колледжа подозревается в краже необорудованного сигнализацией автомобиля ВАЗ-21011 со двора дома по улице Сердича. По словам задержанного, он просто хотел иметь свой автомобиль. Оперативники обнаружили машину во дворе его дома и передали владельцу. При этом молодой человек успел поменять в автомобиле разбитое стекло на новое. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК.

Это Интересно
Актуальное
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.