В Минске двоих подростков подозревают в угоне и краже автомобилей

В Минске задержаны двое 16-летних парней, которых подозревают в совершении угона и кражи автомобилей. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Ранее подростки к уголовной ответственности не привлекались.
Один 16-летний учащийся колледжа, возвращаясь вечером домой в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома по улице Лещинского угнал необорудованный сигнализацией автомобиль Ford Sierra. На улице Притыцкого он въехал в припаркованный у обочины автомобиль. Парень пытался скрыться с места ДТП, но был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК.
Во втором случае также 16-летний учащийся другого колледжа подозревается в краже необорудованного сигнализацией автомобиля ВАЗ-21011 со двора дома по улице Сердича. По словам задержанного, он просто хотел иметь свой автомобиль. Оперативники обнаружили машину во дворе его дома и передали владельцу. При этом молодой человек успел поменять в автомобиле разбитое стекло на новое. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК.
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