Власти и правозащитники представили в ООН свое видение прав человека в Беларуси

На 124-й сессии Комитета ООН по правам человека (КПЧ) Беларусь 8 октября в Женеве впервые за последние 20 лет представила отчет о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах. Члены белорусской делегации отвечали на вопросы о взаимодействии с гражданским обществом, создания национального института омбудсмена, вовлеченности женщин в управление государством.

Также обсуждалось создание безбарьерной среды, антидискриминационное законодательство, выполнение решений КПЧ, расследование насильственного исчезновения в Беларуси политиков в 1999-2000 годах, отсутствие в Уголовном кодексе отдельной статьи за применение пыток и жестокое обращение и других, передает БелаПАН.

Члены делегации ответили, что Беларусь продолжает изучать опыт других стран в создании института омбудсмена и в том, как этот институт может работать в Беларуси с учетом национальных интересов. Также было отмечено, что белорусское законодательство и сейчас предусматривает ответственность за применение пыток и жестокое обращение. Был поднят вопрос и принятия закона о домашнем насилии.

Также свое видение ситуации с правами человека в Беларуси представили и правозащитники, сообщает «Вясна». Они отметили, что расследование случаев насильственных исчезновений в 1999-2000 годах политических оппонентов режима почти не ведется при наличии свидетельств причастности к исчезновениям высших должностных лиц страны.

В Беларуси продолжает применяться смертная казнь. Всего за период с 1997 по февраль 2018 года известно о вынесении смертных приговоров в отношении 166 человек. При этом сама процедура казни и последующее обращение с казненными признавались жестокими и бесчеловечными в отношении их родственников.

Правозащитники заявили, что пытки и жестокое обращение продолжают практиковаться в учреждениях МВД и КГБ. Есть примеры использования принудительного труда, в частности в рамках системы лечебно-трудовых профилакториев, принудительное трудоустройство обязанных лиц, принудительный труд во время субботников, а также привлечение учащихся, работников госпредприятий на сельскохозяйственные работы.

Судебная власть находится под серьезным влиянием президента и его Администрации, включая вопросы назначения, увольнения и привлечения к дисциплинарной ответственности, подчеркнули выступающие. Также в Беларуси министерство юстиции имеет широчайшие полномочия в сфере администрирования адвокатской деятельности, контролирует как деятельность отдельных адвокатов, так и институт адвокатуры.

В 2018 году был существенно расширен государственный контроль интернета в Беларуси, продолжается привлечение к ответственности журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ без аккредитации в качестве журналиста иностранных СМИ. Также правозащитники назвали грубым нарушением свободы слова и препятствованием деятельности СМИ при наличии чрезмерных действий правоохранителей «дело БелТА» в отношении ряда журналистов.

По их словам, законодательство содержит чрезмерные ограничения права на проведение мирных собраний, порядок госрегистрации общественных объединений, партий, их организационных структур, а также фондов является сложным и обременительным, оставляет возможность для государственных регистрирующих органов произвольно отказывать в регистрации любой создаваемой организации.

Правозащитники напомнили, что 24 августа назвали атакой на независимое профсоюзное движение приговор лидерам профсоюза РЭП. Кроме того, докладчики подчеркнули, что власти до не продемонстрировали серьезного прогресса в создании национального правозащитного учреждения и не приняли всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, не создали эффективные механизмы обеспечения равенства и защиты от дискриминации.

Отметили они и игнорирование властями соображений Комитета по правам человека, принятых по индивидуальным сообщениям.