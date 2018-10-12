Власти и правозащитники представили в ООН свое видение прав человека в Беларуси

На 124-й сессии Комитета ООН по правам человека (КПЧ) Беларусь 8 октября в Женеве впервые за последние 20 лет представила отчет о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах. Члены белорусской делегации отвечали на вопросы о взаимодействии с гражданским обществом, создания национального института омбудсмена, вовлеченности женщин в управление государством.
Также обсуждалось создание безбарьерной среды, антидискриминационное законодательство, выполнение решений КПЧ, расследование насильственного исчезновения в Беларуси политиков в 1999-2000 годах, отсутствие в Уголовном кодексе отдельной статьи за применение пыток и жестокое обращение и других, передает БелаПАН.
Члены делегации ответили, что Беларусь продолжает изучать опыт других стран в создании института омбудсмена и в том, как этот институт может работать в Беларуси с учетом национальных интересов. Также было отмечено, что белорусское законодательство и сейчас предусматривает ответственность за применение пыток и жестокое обращение. Был поднят вопрос и принятия закона о домашнем насилии.
Также свое видение ситуации с правами человека в Беларуси представили и правозащитники, сообщает «Вясна». Они отметили, что расследование случаев насильственных исчезновений в 1999-2000 годах политических оппонентов режима почти не ведется при наличии свидетельств причастности к исчезновениям высших должностных лиц страны.
В Беларуси продолжает применяться смертная казнь. Всего за период с 1997 по февраль 2018 года известно о вынесении смертных приговоров в отношении 166 человек. При этом сама процедура казни и последующее обращение с казненными признавались жестокими и бесчеловечными в отношении их родственников.
Правозащитники заявили, что пытки и жестокое обращение продолжают практиковаться в учреждениях МВД и КГБ. Есть примеры использования принудительного труда, в частности в рамках системы лечебно-трудовых профилакториев, принудительное трудоустройство обязанных лиц, принудительный труд во время субботников, а также привлечение учащихся, работников госпредприятий на сельскохозяйственные работы.
Судебная власть находится под серьезным влиянием президента и его Администрации, включая вопросы назначения, увольнения и привлечения к дисциплинарной ответственности, подчеркнули выступающие. Также в Беларуси министерство юстиции имеет широчайшие полномочия в сфере администрирования адвокатской деятельности, контролирует как деятельность отдельных адвокатов, так и институт адвокатуры.
В 2018 году был существенно расширен государственный контроль интернета в Беларуси, продолжается привлечение к ответственности журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ без аккредитации в качестве журналиста иностранных СМИ. Также правозащитники назвали грубым нарушением свободы слова и препятствованием деятельности СМИ при наличии чрезмерных действий правоохранителей «дело БелТА» в отношении ряда журналистов.
По их словам, законодательство содержит чрезмерные ограничения права на проведение мирных собраний, порядок госрегистрации общественных объединений, партий, их организационных структур, а также фондов является сложным и обременительным, оставляет возможность для государственных регистрирующих органов произвольно отказывать в регистрации любой создаваемой организации.
Правозащитники напомнили, что 24 августа назвали атакой на независимое профсоюзное движение приговор лидерам профсоюза РЭП. Кроме того, докладчики подчеркнули, что власти до не продемонстрировали серьезного прогресса в создании национального правозащитного учреждения и не приняли всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, не создали эффективные механизмы обеспечения равенства и защиты от дискриминации.
Отметили они и игнорирование властями соображений Комитета по правам человека, принятых по индивидуальным сообщениям.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.