Причиной смерти трех человек в Могилеве стал метанол

Медицинские работники выяснили причину смерти 7 октября троих человек – двух мужчин и женщины – в Могилеве, которые поступили в больницу 4 и 5 октября. Оказалось, что погибшие выпили метанол.

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При этом его доза многократно превышала летальную, сообщает ОНТ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 УК.

Метанол — опаснейший яд, прием внутрь порядка 10 мл метанола может приводить к тяжёлому отравлению (одно из последствий — слепота), попадание в организм более 80-150 миллилитров метанола обычно смертельно. Токсический эффект метанола развивается на протяжении нескольких часов. Опасен для жизни не только чистый метанол, но и жидкости, содержащие этот яд даже в сравнительно небольшом количестве.