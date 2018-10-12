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09. 10. 2018

Из-за неполадок самолет «Белавиа» снизил высоту полета

Самолет авиакомпании «Белавиа», следовавший рейсом B2 974 Москва — Минск, вынужденно снизил высоту полета из-за технических неполадок. Как сообщили в компании, при наборе высоты сработала сигнализация о неполадках воздушной системы кондиционирования. В связи с этим командир экипажа принял решение о снижении и следовании на безопасной высоте.

В 21:45 самолет благополучно приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает TUT.by.

По словам одного из пассажиров рейса, вскоре после взлета людей попросили пристегнуть ремни, выпали маски. Когда самолет снизился на высоту около 4 тыс. метров, маски сняли.

«Как я понял из разговоров других пассажиров, чуть отошла дверь в салоне. С той стороны сильно шумело — это слышал я сам. Из-за этого стало падать давление на борту самолета», - рассказал пассажир.

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