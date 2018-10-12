iPhone в салонах МТС: дарим 1 ежемесячный платеж

В наших салонах связи проходит акция, посвященная смартфонам марки Apple. Благодаря ей вы можете оформить iPhone X, iPhone 8 или iPhone 8 Plus в рассрочку без первого взноса на 24 месяца, получив при этом ежемесячный платеж в подарок.

В акции участвуют версии Apple iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus с 256 ГБ внутренней памяти. Тем, кто решит купить одну из них в рассрочку на 24 месяца, будет предоставлена скидка в размере одного ежемесячного платежа. Во всех случаях полная стоимость в двухлетнюю рассрочку даже ниже, чем при единовременной покупке, а первоначальный взнос отсутствует. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby