МВФ резко увеличил прогноз по росту ВВП в Беларуси

Международный валютный фонд в своем докладе World Economic Outlook резко улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Беларуси в 2018 году. Если апрельская оценка годового ВВП Беларуси составляла 1,14% пункта, то новая - 3,964%.

МВФ также повысил прогноз по росту ВВП Беларуси в 2019 году с 2,45% до 3,087%, в 2020-м – с 2,012% до 2,508%, в 2021-м – с 1,964 до 2,023%.

При этом фонд понизил ожидания по инфляции в Беларуси по итогам 2018 года с 6,048% до 5,523%. В 2019 году цены в Беларуси, как ожидается, вырастут на 5,511%.