Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2018, вторник, 10:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
09. 10. 2018

МВФ резко увеличил прогноз по росту ВВП в Беларуси

Штаб-квартира Международного валютного фонда

Международный валютный фонд в своем докладе World Economic Outlook резко улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Беларуси в 2018 году. Если апрельская оценка годового ВВП Беларуси составляла 1,14% пункта, то новая - 3,964%.

МВФ также повысил прогноз по росту ВВП Беларуси в 2019 году с 2,45% до 3,087%, в 2020-м – с 2,012% до 2,508%, в 2021-м – с 1,964 до 2,023%.

При этом фонд понизил ожидания по инфляции в Беларуси по итогам 2018 года с 6,048% до 5,523%. В 2019 году цены в Беларуси, как ожидается, вырастут на 5,511%.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.