В Москве российские футболисты избили белоруса

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили гражданина Беларуси. Футболисты с компанией вышли из стриптиз-клуба и ополчились на автомобильную стоянку, которая, по их мнению, мешала им пройти. Пьяные футболисты стали пинать машины и облокачивается на них.

Когда один из очевидцев сделал им замечание, футболисты повалили его на землю и избили ногами, сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавший (им оказался 33-летний белорус Виктор Соловьев) находится в реанимации, у него диагностированы сотрясение мозг и черепно-мозговая травма. Мужчина является водителем ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале Ольги Ушаковой и ждал начальницу за рулем Mercedes, когда футболисты стали пинать машину.

По словам самой Ольги Ушаковой, водитель подал заявления в полицию.

Также сообщается, что после этого Александр Кокорин и Павел Мамаев, отмечая десятилетие дружбы, избили в одном из ресторанов Москвы директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения минпромторга России Дениса Пака и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Полиция уже возбудила уголовное дело за побои.