IRONMAN Barcelona стала рекордной гонкой для белорусов

В воскресенье, 7 октября, состоялась гонка IRONMAN Barcelona, в ней приняли участие более 3 000 триатлетов со всего мира. В категории PRO выступила Анна Максимова, сильнейшая белорусская триатлонистка, специализирующаяся на длинных дистанциях. Анна завоевала 2-е место в гонке, ее результат – 9 часов 8 минут 18 секунд! Она стала первой триатлонисткой из постсоветского пространства, которая поднялась на пьедестал серии IRONMAN в категории PRO, ее результат также является рекордным для русскоговорящих спортсменок!

После награждения Анна Максимова прокомментировала свое выступление: «Отправляясь на гонку, мы с тренером рисковали: примерно за 3 недели до старта я приболела, и мы не могли сделать в тренировках те объемы, которые запланировали. Решение поехать на соревнования и постараться там достойно выступить приняли буквально за 2 недели до старта. Но были сомнения, неизвестно, как организм поведет себя после болезни. Я очень волновалась и переживала, как пройдет гонка. <…> Пробегая последние 1,5 км, я знала, что меня никто не обгонит, и публика своей поддержкой буквально несла меня к финишу. Заключительные 200 метров … все тебе аплодируют, кричат, комментатор называет твою фамилию. Моему счастью нет придела – первый подиум в серии Ironman».

Соревнования IRONMAN Barcelona проводятся ежегодно с 2014 года и являются одним из популярнейших стартов у спортсменов из постсоветского пространства. Дистанция, которую должны преодолеть триатлеты, неизменна – 226 километров, которые делятся на три этапа: 3,86 км вплавь, затем 180,2 км на велосипеде, и завершается гонка классическим марафоном – 42,195 км. Рекорд трассы у мужчин – 7:55:28 – установил шведский спортсмен Патрик Нильссон (2016 г.), у женщин рекордное время – 8:46:45 – принадлежит триатлонистке из Нидерландов Ивонне Ван Влеркен (2015 г.). В этом году Ивонна Ван Влеркен уступила Анне Максимовой 2 минуты 31 секунду и заняла 3-е место.