beCloud и МТС: как будет масштабирована LTE-сеть в Беларуси

Первый инфраструктурный оператор Беларуси beCloud и МТС анонсируют глобальные планы по развитию 4G: сеть будет масштабирована за счет новых базовых станций и включения диапазона 2600 МГц по всей стране.

Еще больше базовых станций LTE

Сегодня 4G-связь обеспечивают 1510 базовых станций в более 180 городах и населенных пунктах страны. В рамках договоренностей принято решение о том, что их количество будет расти. Это позволит абонентам пользоваться всеми преимуществами связи четвертого поколения в крупных городах, небольших населенных пунктах, а также на значимых объектах страны.

«Мы видим, как развитие 4G-сети меняет цифровые привычки наших абонентов — растет потребление трафика, спрос на онлайн-сервисы и продукты. Мы постоянно развиваем LTE, так как пониманием, что только качественная связь позволит формировать позитивный клиентский опыт», — отметил генеральный директор МТС Владимир Карпович.

Спрос на 4G-связь подтверждают цифры: количество пользователей мобильного интернета 4G среди абонентов МТС за год выросло в 2 раза. В 4 раза увеличилось и количество 4G-трафика: впервые объем 4G-трафика превысил объем трафика в сети 3G. В среднем в сентябре 2018-го года абонент, который пользуется интернетом, прокачал 4,2 Гб LTE-трафика. Это почти в три с половиной раза больше, чем год назад.

Глобальное развитие диапазона 2600 МГц и 1800 МГц

В городах, где уже есть связь четвертого поколения, LTE-сеть заработает в диапазоне 2600 МГц. Уже сейчас диапазон 2600 МГц работает в самых загруженных локациях Минска, Гомеля, Витебска, Могилева, а также в Мозыре, Солигорске, Борисове, Жодино, Горках и Барановичах. В ближайшее время расширить емкость сети планируется в Гродно, Бресте, Кобрине, Пинске, Ивацевичах, Полоцке, Новополоцке, Лиде, Островце и Молодечно. Также компании формируют дальнейшие планы по развитию диапазона 1800 МГц.

«4G-станции beCloud обеспечивают высокий уровень качества передачи данных именно благодаря строительству сети сразу в двух диапазонах: 2600 МГц и 1800 МГц. Основная причина использования нового диапазона 2600 МГц определена нами совместно с крупнейшим в стране мобильным оператором как раз исходя из быстрорастущего интереса многочисленных пользователей МТС к развитию технологии, а также особенностей планирования сети и возросшей абонентской нагрузке», — отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Диапазон 2600 МГц позволяет расширить емкость сети LTE, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Таким образом, даже при сохраняемой большой нагрузке на базовые станции абоненты смогут пользоваться 4G-связью на еще более комфортных скоростях. Все локации для активации технологии выбираются исходя из загрузки и потребностей абонентов.

Что говорит независимое исследование

Специалисты российской компании DMTel провели независимое исследование, в рамках которого лидером по сумме баллов по качеству оказания услуг стала компания МТС (https://42.tut.by/608575). Одним из показателей, по которому оператор связи лидирует с большим отрывом, стала связь четвертого поколения.

В частности, МТС оказался впереди по показателям 4G-интернета и воспроизведению видеоконтента. Так, самые высокие скорости специалисты зафиксировали в LTE-сети от МТС — 85 Мбит/с. Согласно исследованию, лучшая сеть для просмотра роликов с YouTube также у МТС, причем по всем показателям. Это в том числе касается качества воспроизведения видео, стриминга (успешность сессий с потоковым видео достигает 92,27 %) и показа контента в форматах HD и Full HD.