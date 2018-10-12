Макей обсудил с генсеком ОБСЕ совместные проекты

9 октября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, прибывшим в Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщили в белоруcского МИД.

Стороны обсудили ситуацию в области безопасности в Европе, роль ОБСЕ в урегулировании региональных конфликтов, вопросы взаимодействия, включая реализацию совместных проектов.

В рамках визита Томас Гремингер примет участие в международной конференции высокого уровня «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху».

Накануне Владимир Макей встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым, который также прибыл в Минск для участия в конференции.

Глава МИД отметил главенствующую и координирующую роль ООН в глобальных контртеррористических усилиях. Он также заявил о полной поддержке Минском деятельности ООН и Контртеррористического управления Организации.

Кроме того, стороны обсудили конкретные перспективные направления взаимодействия Беларуси и ООН по антитеррористической тематике.