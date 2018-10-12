Семейный инклюзив-театр «i» представил первый в Беларуси семейный 3D-спектакль на сцене Музыкального театра

8 октября на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра состоялась премьера спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе» Семейного инклюзив-театра «i». Генеральную поддержку поставленному по мотивам рассказа Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» спектаклю оказала компания velcom. Постановка войдет в репертуар театра, следующий показ пройдет 19 ноября.

Увидеть знакомую историю в новом свете пришли около 400 человек. Фантастическая яркая сказка с 3D-видеопроекциями Сергея Исакова и красочными декорациями художницы Анны Силивончик поднимает вопросы выбора и неравенства, жизни и смерти, простым и понятным языком рассказывает о вечности зрителям любого возраста. Таким образом, пьеса становится способом диалога между родителями и детьмина сцене и вне ее. «Дети тоже хотят говорить о серьезных вещах, и наш спектакль – повод для такого разговора», – говорит продюссер Леонид Динерштейн.

В основе сюжета спектакля «Аднойчы ў вялізнымгорадзе» – рассказ «Мальчик у Христа на елке». Это история мальчика, который перед Рождеством потерял свою семью и остался совсем один на холодных улицах большого города без шансов на спасение. Помощь приходит неожиданно: волей чуда маленький бродяга попадает на волшебную ангельскую елку, где к нему возвращается надежда на лучшее будущее. Спектакль подготовлен Семейным инклюзив-театром «i» с участием воспитанников Студии Ирины Пушкаревой. Помимо студийцев, в постановке приняли участие и их родители – поэтому театр называется «семейным». Режиссером-постановщиком выступила Ирина Пушкарева, художник-постановщик спектакля – Павел Архангельский, танцевальные номера подготовил балетмейстер Денис Дадишкилиани, музыку к постановке написала Александра Сандлер, перевод рассказа выполнила Вера Жибуль. Режиссер спектакля – Геннадий Фомин. Авторы отмечают необычность интерпретации рассказа Достоевского: в постановке показаны белорусские обряды и традиции, а сам сценарий написан на белорусском языке.

«На сцене – эффектная постановка по рассказу Достоевского в переводе на белорусский язык. Это уже не детский спектакль, это спектакль, в котором дети и взрослые играют для взрослых и детей. В нем заняты целые семьи, среди них есть как актеры-профессионалы, так и любители-взрослые – родители, с которыми прекрасно поработал балетмейстер Денис Дадишкилиани», – рассказывает Леонид Динерштейн.

В актерском составе постановки – более 100 человек, включая родителей студийцев и хор музыкальной школы №10 «Музычныяпацеркі». «Пришло время, когда сложилась хорошая творческая команда и мы смогли при помощи видеопроекций и декораций, с соответствующей театральной подготовкой детей воплотить нашу давнюю задумку, – делится подробностями работы над спектаклем художественный руководитель студии Ирина Пушкарева. – Всего в спектакле «Аднойчы ў вялізным горадзе» занято 106 человек, среди них – 8 детей с аутизмом. Сейчас в нашей студии занимается 30 детей с особенностями, мы работаем с ними по разным методикам: кто-то занимается индивидуально, кто-то в группе, кто-то ходит на вокал, кто-то на базовые музыкальные занятия. Те, кто чувствует себя более-менее уверенно, обучаются актерскому мастерству и по мере готовности выходят на сцену».

С подготовкой к выступлению на новой площадке со сложным техническим оборудованием и залом вместимостью более 700 мест труппе помог генеральный партнер Семейного инклюзив-театра «i» – компания velcom.

«Создание инклюзивного общества равных возможностей уже не первый год остается одним из главных приоритетов компании velcom в области КСО, поэтому мы с интересом следим за успехами и новыми идеями Семейного инклюзив-театра «i». 3D-спектакль «Аднойчыў вялізным горадзе» – постановка нового уровня, которая стала закономерным результатом усилий театра. Наша работа с ним продолжается, мы верим, что такое партнерство способствует развитию и театра как единственного в своем роде проекта по работе с детьми с аутизмом, и белорусского общества в целом», – отметил Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom.

Творческую работу театр ведет постоянно: помимо работы над 3D-премьерой, коллектив стремится воплотить множество иных, не менее смелых задумок. «У нас в планах постановка о чувствах по пьесе, которую придумал один из наших студийцев с аутизмом КастусьЖибуль, – рассказывает Ирина Пушкарева. – В этой постановке дети выступят полноценными соавторами: они будут писать сценарий, музыку, поучаствуют в режиссуре – то есть получат максимальную возможность для творчества. Самое главное, чтобы ребенок, юный актер, впитывал только лучшее, мог расти и развиваться в каждой своей роли».

На базе театральной студии Ирины Пушкаревой хореографии, пластике, вокалу, актерской игре и общению друг с другом учатся разные дети, среди них – и дети с аутизмом. Следить за новостями инклюзивного театра «i», а также получить подробную информацию о показах 6 ноября и 3 декабря можно на сайте https://www.theatre-i.by/ и на официальной странице в facebook https://www.facebook.com/mbfinclusivetheatre.