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09. 10. 2018

В Беларуси подорожал российский рубль

В Беларуси 9 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже вырос курс российского рубля, а курсы доллара и евро снизились.

Доллар подешевел на 0,2% до 2,1537 рубля.

Евро стал дешевле на 0,35% до 2,4711 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,6% до 3,2414 белорусского за 100 российских.

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