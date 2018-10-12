Белтелерадиокомпания продолжает подготовку к Детскому конкурсу песни «Евровидение-2018»

Меньше двух месяцев остается до престижного европейского песенного форума в Минске. Команда Белтелерадиокомпании, которая занимается его подготовкой, сообщила наблюдательному совету международного конкурса, что билеты в зрительный зал на главное шоу 25 ноября проданы, но еще остаются билеты на танцпол и генеральную репетицию 24 ноября.
Экспертная группа, которая контролирует подготовку шоу, собралась в «Президент-отеле». Именно здесь разместится большая часть гостей, а также евроклуб во время конкурса. Для профессионалов из Великобритании, Германии, Мальты, Нидерландов, Италии, Грузии, России, а также исполнительного директора «Евровидения» Йон Ола Санда прошла презентация всех этапов подготовки к конкурсу – от церемонии открытия до социальной программы для участников.
Подготовка официального представителя Беларуси к конкурсу проходит в рабочем режиме. График Даниэля Ястремского расписан по дням: репетиции, консультации у фониатра, изучение английского языка, участие в различных концертах. На репетициях вместе с командой профессионалов исполнитель оттачивает вокальное мастерство и дорабатывает хореографическую составляющую номера – все это ему удается успешно совмещать с учебой в школе. Также ведется работа и над созданием «евровизионного» гардероба исполнителя для появления на сцене и красной ковровой дорожке.
К ежедневным репетициям добавилась работа, необходимая для дальнейшего продвижения нашего конкурсанта. Так, на днях состоялась профессиональная фотосессия Даниэля. Для создания сочных кадров с юным артистом работала большая команда – фотограф, стилист, гример, дизайнер. Под их руководством Даниэль сменил несколько образов. Съемки проходили в студии и под открытым небом.
Полученные снимки украсят промопродукцию, которую белорусский участник презентует журналистам во время Евронедели. В промопакете будут традиционные открытки, постеры, флешки.
Напомним, организатором и координатором всех мероприятий «Детского Евровидения-2018» выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).
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