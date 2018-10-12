Беларусь подумывает продавать электроэнергию в ЕС через Украину

Потенциал электроэнергии из Беларуси в другие страны значительно возрастет после ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич в ходев пленарной сессии XXIII Белорусского энергетического и экологического форума.

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И хотя в Литве решили блокировать попытки поставок электроэнергии в ЕС из Беларуси, минэнерго не исключает возможности поставок в ЕС. Технические возможности для этого есть, заявил министр, передает Reform.

По его словам, взаимоотношения нужно выстраивать посредством купли-продажи на сформированных и формирующихся рынках, что позволит недискриминационно и открыто продавать электроэнергию.

Также не исключается возможность взаимодействия с Украиной. Ранее Беларусь импортировала электроэнергию из этой страны. НО, по словам министра, взаимоотношения нужно выстраивать исходя из экономической целесообразности.

Также в министерстве надеются на единый рынок электроэнергии ЕАЭС, договор о котором планируется подписать до июля 2019 года.