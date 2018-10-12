Лукашенко проведет личную встречу с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, который 10-12 октября пройдет в Могилеве. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

смотрите также Беларусь рассчитывает договориться с Россией о стоимости газа до 2025 года Ожидается, что он вместе с президентом России Владимиром Путиным выступит на пленарном заседании форума, посвященном приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества. Перед заседанием запланирована личная встреча президентов двух стран для обсуждения наиболее актуальных вопросов двухсторонних отношений. Кроме того, в Администрации президента Беларуси ожидают его неформального общения с Владимиром Путиным. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby