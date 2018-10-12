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09. 10. 2018

Лукашенко проведет личную встречу с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, который 10-12 октября пройдет в Могилеве. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

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Ожидается, что он вместе с президентом России Владимиром Путиным выступит на пленарном заседании форума, посвященном приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества.

Перед заседанием запланирована личная встреча президентов двух стран для обсуждения наиболее актуальных вопросов двухсторонних отношений.

Кроме того, в Администрации президента Беларуси ожидают его неформального общения с Владимиром Путиным.

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