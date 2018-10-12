Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2018, вторник, 15:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
09. 10. 2018

Беларусь предлагает России снизить ставку по кредиту на БелАЭС

Источник фото: Telegraf.by

Беларусь и Россия ведут переговоры о возможном снижении ставки по кредиту на строительство БелАЭС. Об этом заявил 9 октября министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. По его словам, сейчас министерств финансов формируют дополнения по документам, которые будут направлены в ближайшее время.

смотрите также Румас предложил Бабичу проверить, как работают сочинские договоренности

Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года, передает БелаПАН.

Как сообщал Телеграф, на переговорах 21 сентября президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали возможное продление срока возврата кредита и снижение процентной ставки, поскольку сроки строительства БелАЭС российской стороной были нарушены.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.