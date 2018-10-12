Беларусь предлагает России снизить ставку по кредиту на БелАЭС

Беларусь и Россия ведут переговоры о возможном снижении ставки по кредиту на строительство БелАЭС. Об этом заявил 9 октября министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. По его словам, сейчас министерств финансов формируют дополнения по документам, которые будут направлены в ближайшее время.

смотрите также Румас предложил Бабичу проверить, как работают сочинские договоренности Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года, передает БелаПАН. Как сообщал Телеграф, на переговорах 21 сентября президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали возможное продление срока возврата кредита и снижение процентной ставки, поскольку сроки строительства БелАЭС российской стороной были нарушены. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby