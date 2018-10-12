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10. 10. 2018

В Беларуси по утрам будут заморозки, днем - до 19 градусов тепла

10 октября погоду Беларуси будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Максимальная температура в середине дня +13..+19°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

По данным Белгидромета, 11-12 октября Беларусь будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления.

11 октября преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, на торфяниках Полесья на почве местами слабые заморозки до 0..-2°С, максимальная - днем +12..+19°С.

12 октября преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +12..+18°С.

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