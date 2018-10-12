Церемонией открытия II Европейских игр займется Игорь Крутой

Организацией церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года займется творческая команда под руководством народного артиста России Игоря Крутого. Ее режиссерами будут Алексей Сеченов с российской стороны и Александр Вавилов с белорусской.

Как рассказал министр культуры Юрий Бондарь, продюсерская фирма «АРС» показалась близкой по многим своим подходам, в том числе по пониманию менталитета белорусов, сообщает «Беларусь Сегодня».



Ранее компания Игоря Крутого организовывала седьмые Азиатские игры в Казахстане в 2011 году, 27-ю летнюю универсиаду и чемпионат мира по плаванию в России.



Сама концепция церемоний открытия и закрытия II Европейских игр пока держится в тайне. Ее сценарий планируется доработать в ближайшие недели.