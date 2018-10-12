Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2018, среда, 09:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
10. 10. 2018

Церемонией открытия II Европейских игр займется Игорь Крутой

Источник фото: Советская Белоруссия

Организацией церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года займется творческая команда под руководством народного артиста России Игоря Крутого. Ее режиссерами будут Алексей Сеченов с российской стороны и Александр Вавилов с белорусской.

Как рассказал министр культуры Юрий Бондарь, продюсерская фирма «АРС» показалась близкой по многим своим подходам, в том числе по пониманию менталитета белорусов, сообщает «Беларусь Сегодня».

Ранее компания Игоря Крутого организовывала седьмые Азиатские игры в Казахстане в 2011 году, 27-ю летнюю универсиаду и чемпионат мира по плаванию в России.

Сама концепция церемоний открытия и закрытия II Европейских игр пока держится в тайне. Ее сценарий планируется доработать в ближайшие недели.

Это Интересно
Актуальное
Шоу-бизнес
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.