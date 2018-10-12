Рынок труда Беларуси. 3 квартал 2018 года

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY подготовил анализ рынка труда Беларуси, представив основные итоги 3 квартала 2018 года.
Динамика вакансий
На сайте rabota.tut.by в течение указанного периода наблюдалось небольшое замедление прироста вакансий. Так, по сравнению со 2 кварталом 2018 года, количество вакансий увеличилось на 6,4%. Сравнивая с аналогичным периодом 2017 года, прирост составил 37,4%.
Лидирующие позиции по количеству вакансий занимают профессиональные сферы «Продажи» (26,2% от общего количества вакансий), «Рабочий персонал» (13,1%), «Информационные технологии» (11,0%), «Транспорт и логистика» (10,8%) и «Производство» (10,3%). Уже на протяжении полугода по количеству размещенных вакансий на rabota.tut.by профобласть «Рабочий персонал» находится на втором месте, сместив профессиональную сферу ИТ. В 1 квартале 2018 года данная сфера занимала 5-ю позицию.
Рост количества резюме
В 3 квартале 2018 года активность соискателей продолжала расти и в сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество резюме увеличилось на 8,3%.
Поисками работы в 3 квартале 2018 года активнее всего занимались студенты и молодые специалисты, а также представители следующих профессиональных сфер:
- «Продажи»;
- «Производство»;
- «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы»;
- «Транспорт, логистика».
Следует отметить то, что профобласть «Транспорт, логистика» по количеству размещенных резюме снизила свои позиции. Так, в 3 квартале 2018 доля данной профобласти по резюме снизилась на 0,7 п.п. (6,2% в 3 кв.2018 г. против 6,9% во 2 кв. 2018 г.)
Конкуренция продолжает снижаться
Начиная с 4 квартала 2016 года, наблюдается снижение конкуренции на рынке труда. На данный момент в целом по Беларуси на одну вакансию на сайте rabota.tut.by приходится 5,5 резюме.
Традиционно, сложнее всего найти работу молодым специалистам без опыта работы: конкуренция составляет 23,4 резюме на одну вакансию. Также непросто найти работу бухгалтерам, управляющим персоналом и представителям сферы искусства и развлечений.
Работодатели продолжают искать специалистов с опытом
Традиционно половина вакансий ориентирована на поиск специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (51,3%). Вторые по востребованности – специалисты, не имеющие опыта работы (29,7%).
Таким образом, в 3 квартале 2018 года на белорусском рынке труда наблюдается положительная динамика: количества вакансий и резюме растет, а средняя конкуренция по рынку труда снижается.
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