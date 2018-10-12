Более 10 тысяч белорусов сделали свой выбор в пользу социальных стартапов: завершено народное голосование за выход проектов в ¼ Двенадцатого сезона республиканского конкурса Social Weekend.

Голосование длилось 114 часов: с 9:00 3 октября до 21:00 7 октября. За это время на короткий номер 7755 сообщения отправили 10 229 уникальных номеров. По условиям голосования, каждый абонент мог отдать свой голос в поддержку проекта только единожды. Более двухсот номеров пытались нарушить правила, отправив в поддержку проекта несколько сообщений с одного номера, однако точность голосования проверяет компьютер, а потому ошибки из-за человеческого фактора полностью исключены.

-- Мы сделали голосование посредством смс для того, чтобы избежать различного рода накруток, - объясняет руководитель конкурса Social Weekend Александр Скрабовский. - Для нас как организаторов очень важно понять, какие проекты наиболее необходимы в том регионе или для того сообщества, ради которого проект, собственно, и создается.

Лидером голосования стал проект “Улица фаст-фуда” в Молодечно, который создает городское креативное пространство с европейской атмосферой для людей с разными интересами, но одинаковыми ценностями - здоровый образ жизни, семья, творчество. Следующую позицию в топе-списка занимает проект “Регби на колясках”. Авторы хотят создать профессиональную паралимпийскую сборную и выступать за страну на международных соревнованиях. Третье место по количеству голосов занял проект “Улыбки наших детей”, цель которого - оказание всесторонней помощи семьям, где родились либо ждут рождения детей с врождённой расщелиной губы и нёба.

Всего по итогам народного голосования в следующий этап прошло двадцать проектов. Результаты доступны на сайте конкурса. Еще столько же проектов выберет экспертное жюри, (менторы и меценаты Social Weekend). В число проектов-четвертьфиналистов также попадут победители хакатона, который традиционно проходил за несколько недель до окончания приема заявок в основной конкурс.



Напомним, в этом сезоне общий призовой фонд составляет более 50 000 BYN.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует более пяти лет. За это время в нем участвовали более 2500 уникальных идей. Преимущество Social Weekend – открытость для любых проектов и возможность их быстрой реализации в любом уголке страны. Благодаря конкурсу идеи уже получили поддержку более чем на 300 000 $ в эквиваленте.