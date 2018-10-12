"Дочь" и "Fucking story" от "Свайго кіно" в Минске

В рамках познавательно-развлекательного проекта «СВАЁ КІНО: Любім і глядзім» представляем фильмы режиссера Mara Tamkovich: «Дочь» (2018) и «Fucking story» (2015). Категория 16+.

«Дочь» (Польша, 2018г., 30 мин.)

Петр возвращается домой в шестнадцатый день рождения дочери и обнаруживает ее без сознание в луже крови. С этого дня их жизнь никогда не будет прежней.

«Fucking story» (Польша, 2015г., 9 мин.)

Три друга пьют на кухне одним зимним вечером. После определенного количества выпитого им хочется не только компании друг друга, поэтому один из парней, Брат, звонит 'девочке по вызову'. История о любви, которая не имела шанса случиться. Фильм основан на рассказе Захара Прилепина “Блядский рассказ”.

Мара Тамкович– режиссерка, сценаристка, журналистка. Училась на Факультете журналистики Варшавского университета, позже – на режиссуре в Варшавской киношколе. Работала на Европейском радио для Беларуси и Белсате. Авторка документальных и игровых фильмов, которые показывались в Гдыне, Кракове, Тель-Авиве, Нью-Йорке, Лондоне и Москве. Лауреатка награды «Она Мерседес» для лучшей киноавторки игрового фильма на фестивале «Два берега».

Когда: 17.10 в 19:00 в Арткинотеатре (ТЦ Титан)

Билеты:

http://kino.bycard.by/movie/proekt_svae_kino_avtorskiy_vecher_reghissera_mary_tamkovich#17.10.2018/onemovie