В Полоцке автомобиль на «зебре» сбил школьницу

В Полоцке днем 9 октября автомобиль сбил 17-летнюю школьницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции управления внутренних дел Витебского облисполкома. Инцидент произошел в 17:35 на улице Ефросиньи Полоцкой.

Водитель Nissan Murano сбила школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным ГАИ, водитель видела, что девушка стояла на тротуаре, но не затормозила, когда та вышла на дорогу. Школьница была госпитализирована с переломом стопы. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby